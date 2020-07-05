بريطانيا تشتري لقاح كورونا بأكثر من 600 مليون دولار

2020/07/05 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في التجارب على البشر التي […]

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