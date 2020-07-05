الموقف الوبائي في الاقليم..7315 إصابة ووفاة 252 شخصاً

2020/07/05 | 21:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل 267 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة ، إنه تم تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 31 في أربيل، و129 في السليمانية، و78 في كرميان، و20 في رابرين، و2 في دهوك، و7 في حلبجة.وأشارت إلى شفاء 172 حالة، بواقع 70 في أربيل، و54 في السليمانية، و33 في كرميان، و10 في رابرين، و5 في حلبجة.ولفتت إلى تسجيل 12 حالة وفاة، موزعة بواقع 2 في أربيل، و8 في السليمانية، و2 في كرميان.وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان منذ بداية تفشي الوباء، إلى 7315 إصابة، مقابل تعافي 2692 حالة، ووفاة 252 شخصاً.

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