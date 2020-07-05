2020/07/05 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكيداً لخبر {الفرات نيوز}.. وزير النقل يعلن قراراً يخص عقود الخطوط الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيداً لخبر {الفرات نيوز}.. وزير النقل يعلن قراراً يخص عقود الخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيداً لخبر {الفرات نيوز}.. وزير النقل يعلن قراراً يخص عقود الخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).