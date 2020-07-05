ماذا تعرف عن الرادار الروسي الطائر؟

2020/07/05 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لا يمكن أن توجه الطائرة الروسية المطورة للإنذار الراداري البعيد “آ-50 أو” ( الرادار الطائر) مقاتلات وقاذفات صديقة فحسب بل ودرونات متعاملة معها.وقال مدير عام شركة “فيغا” الروسية المصنعة لـ” الرادار الطائر” فلاديمير فيربا، في حديث أدلى به لقناة “زفبزدا” التلفزيونية الروسية قال إن “آ-50 أو” تمتلك إمكانات فريدة لا تمتلكها أي […]

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