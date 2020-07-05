بالوثيقة.. مدير عام صحة ذي قار يتولى مهام ادارة مستشفى الحسين التعليمي

2020/07/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداصدر مدير دائرة صحة محافظة ذي قار حسين حمدان عبدالله الكنزاوي، اليوم الاحد، امراً اداريا يقضي بإدارته مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة.وجاء في الوثيقة الصادرة من دائرة صحة ذي قار، بتاريخ اليوم، والتي تحمل توقيع مديرها حسين حمدان عبدالله الكنزاوي، انه "استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا، بموجب امر المحافظة 6622، تنسب تولينا ادارة مستشفى الحسين التعليمي من موقع ادنى".

نص الوثيقة:

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