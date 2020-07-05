2020/07/05 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الخفاجي بتصريح متلفز: الفساد ظهر للسطح بشكل مريب في حكومة عبد المهدي والعراق يحتاج الى عشر سنوات لدفع الثمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الخفاجي بتصريح متلفز: الفساد ظهر للسطح بشكل مريب في حكومة عبد المهدي والعراق يحتاج الى عشر سنوات لدفع الثمن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الخفاجي بتصريح متلفز: الفساد ظهر للسطح بشكل مريب في حكومة عبد المهدي والعراق يحتاج الى عشر سنوات لدفع الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).