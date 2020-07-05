2020/07/05 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتصريح متلفز .. رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية يؤكد اهمية وجود توازن مكوناتي في الاجهزة الامنية والوزارات وجهاز المخابرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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