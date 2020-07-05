عراقي مغترب يحترف في الدوري الانجليزي والسفير البريطاني يبارك بـ”حرارة”.. من هو علي الحمادي؟

2020/07/05 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن اللاعب عراقي الاصل علي الحمادي، والمقيم في بريطانيا منذ ان كان عمره عاما واحدا، اعلن توقيع عقده مع نادي سوانزي سيتي الويلزي والذي يلعب في الدوري الانجليزي، فيما بارك السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بقدرات الحمادي.وقال الحمادي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “سعيد للغاية لتوقيع العقد المهني الأول […]

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