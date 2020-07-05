هل ظلم الحكم بلباو أمام ريال مدريد؟.. جمال الشريف يجيب

2020/07/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

رد الخبير التحكيمي ، جمال الشريف، على مطالبة لاعبي أتلتيك بلباو بالحصول على ركلة جزاء في مباراة ريال مدريد اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم بينهما في ملعب سان ماميس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و عاد الريال بالنقاط الثلاث من ميدان بلباو بالفوز بهدف دون رد سجله سيرخيو راموس قبل ثلث ساعة من نهاية الوقت الأصلي، من ركلة جزاء.

و قال الشريف عبر حسابه الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر " في الدقيقة 74 ، لا يوجد مخالفة على راموس في منطقة جزائه رغم وجود دهس عفوي على قدم منافسه راؤول جارسيا الذي يقف خلفه حيث كانا يتحركان بالقرب من بعضهما و باتجاهين مختلفين مع التركيز و المتابعة على مكان تواجد الكرة البعيدة عنهم ، و بالطبع لا ينطبق هنا عنصر الإهمال او التصرف دون حذر".

و عن ركلة الجزاء المحتسبة لريال مدريد قال:" في الدقيقة 68، ركلة جزاء صحيحة لريال مدريد لعرقلة لاعب أتلتيك جارسيا لاعب ريال مدريد مارسيلو بالدهس بأسفل قدمه على وجه قدم منافسه في اللحظة التي كان يستعد فيها مارسيلو للعب الكرة".

و أوضح مؤكداً: " رغم قرب الحكم إلا أنه لم يحتسب شيئا ، فتدخلت تقنية الڤار لإعلامه بوجود مخالفة صريحة أقرها في النهاية".

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بغداد اليوم/ بغداد

كشف نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي اليوم الاحد،( 5 تموز 2020)، عن الاتفاق النهائي مع المدرب الاسباني غونزالو للاشراف على اللياقة البدنية لفريق الكرة بالنادي في الموسم الجديد( 2020-2021).

وقال الزيدي

بغداد اليوم: متابعة

تتواصل الحرب الخفية بين ريال مدريد وبرشلونة بعد كل مباراة يخوضها أحدهما في الدوري الإسباني، وكان النجم التشيلي أرتورو فيدال بطل القصة اليوم بعد أن سخر من فوز الفريق الملكي على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

وحقق ريال مدر

بغداد اليوم / بغداد

أهدت تقنية الفار اليوم الاحد،( 5 تموز 2020)، ركلة جزاء وثلاث نقاط امام اتلتيك بيلباو والفوز 1- صفر، في قمة الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الدوري الإسباني بلقاء جرى على ملعب الأخير سان ماميس.

وشهد الشوط الأول ضياع الكثير من

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