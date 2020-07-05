مصدر امني لـ”العهد نيوز”: القيادات الامنية تستطلع جويا مناطق صحراء الانبار الغربية لدواعي احترازية

2020/07/05 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار اليوم ، الاحد، بان قيادات امنية استطلعت جويا مناطق صحراء الانبار الغربية لدواعي احترازية .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “قيادات امنية مشرفة على الملف الامني للقاطع الغربي للمحافظة استطلعت وعلى متن طائرة تابعة للطيران الجيش مناطق صحراء الانبار الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع […]

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