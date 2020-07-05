2020/07/05 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في عدد من المحال التجارية وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم باسم المديرية ريكان جمال في حديث لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني تمکنت اليوم من إخماد الحريق الذي اندلع داخل محال تجارية فې منطقە دارە سوتاوەکە من دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية.

وأضاف جمال ان الحریق وقع بسبب تماس کهربائي في احد المحال من ثم تمدد الي المحال المجاورة.

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