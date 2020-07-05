محافظ كربلاء يبحث مع الجبوري و الجنابي استقطاب رؤوس الاموال

2020/07/05 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بحثت محافظة كربلاء ، مساء الأحد ، مع النائبين أحمد عبد الله الجبوري وزياد الجنابي استقطاب رؤوس الاموال الى المحافظة “. وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع النائبين الجبوري والجنابي على هامش زيارتهما كربلاء ، اليات التعاون والتنسيق ، […]

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