تهديد “مريب”.. الحرس الثوري يعلن نصب صواريخ “مخفية” جاهزة للانطلاق!

2020/07/05 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، رضا تنغسيري، أن إيران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض – بحر.وأكد تنغسيري في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، أن الحرس الثوري قام بتسليح كافة المناطق الساحلية الواقعة في مياه الخليج وبحر عمان جنوب البلاد.وأضاف […]

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