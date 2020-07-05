سقوط 3 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق ديالى

2020/07/05 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان 3 قذائف هاون سقطت على محيط قرية محررة شمال شرق المحافظة.وقال ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان: تنظيم داعش قصف قرية المعدان ضمن منطقة مرجانة القريبة من ناحية السعدية ب3 قذائف هاون اسفرت عن اضرار مادية دون اي اصابات […]

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