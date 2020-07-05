شاهد بالصور: شرطة ذي قار تلاحق “خارقي حظر التجوال” بالكلاب البوليسية!

2020/07/05 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت شرطة محافظة ذي قار، قيامها بتشديد الاجراءات الامنية لتطبيق حظر التجوال الوقائي وباستخدام كلاب الـK9.وقال اعلام الشرطة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وبإيعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي بتشديد الاجراءات الامنية، نفذ مركز شرطة […]

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