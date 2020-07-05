النقل تعلن حزمة إصلاحات للخطوط الجوية العراقية

2020/07/05 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، اليوم الأحد، عن اتخاذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الادارية والمهنية المهمة لتحسين أداء عمل الخطوط الجوية العراقية.

وأشارت وزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه الإجراءات شملت إحداث تغييرات كبيرة في مفاصل العمل المهمة والأساسية والتي من شأنها تعزيز واقع العمل في المرحلة المقبلة".

وقال وزير النقل، خلال اجتماعه بعدد من مديري الأقسام اليوم في مقر الشركة وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية، إن "الخطوط الجوية العراقية تعد من التشكيلات المهمة والسيادية وهناك تركيز واضح لأدائها باعتبارها الناقل الوطني في البلاد".

وأكد بعد لقاء موسع مع مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم ومديري الأقسام والشعب الرئيسية، أن "هناك تقدماً واضحاً في آليات العمل لغرض النهوض باقتصاديات الناقل الوطني من خلال مناقشة العديد من مفاصلها سيما عمل الوكالات واسترجاع المبالغ التي بذمة الوكلاء، والتوصل لمراحل متقدمة بما يخص شركة (ATST) وكذلك عمل قرية الشحن الجوي والتي تهدف جمعيها إلى تعظيم إيراداتها للنهوض بواقعها في خدمة المسافرين وامر سيادته بصرف رواتب العقود هذا الشهر وإيجاد حل جذري بخصوصهم".

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