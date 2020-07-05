القبض على متاجر بالمخدرات في المثنى

2020/07/05 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادالقت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، الاحد ، القبض على أحد تجار المواد المخدرة في المثنى.وذكربيان لوزارة الدفاع، ان " مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومن خلال كمين محكم القت القبض على أحد تجار المواد المخدرة في قضاء الرميثة ".واشار الى ان " المتهم صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (٢٨مخدرات)".

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