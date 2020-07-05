اللجنة المالية النيابية: لاتاخير بعد اليوم في توزيع الرواتب على موظفي الدولة

2020/07/05 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بانه لاتاخير في توزيع الرواتب على موظفي الدولة بعد اليوم.وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اسباب متعددة ساهمت مجتمعا في تاخير دفع رواتب موظفي الدولة العراقية ومتقاعديها خلال الايام الماضية رغم اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي وفر مرونة للحكومة في […]

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