المواي تاي يعلن عن أسماء لاعبيه المشاركين في بطولة العالم “الافتراضية” عبر الأنترنت

2020/07/05 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عن موافقته الرسمية للمشاركة في بطولة العالم (الافتراضية) عبر الأنترنت للشباب والمتقدمين والتي ستقام منتصف أيلول المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان ان “العراق وافق على المشاركة في بطولة العالم الافتراضية (عبر الأنترنيت) بعد تلقيه دعوى رسمية من نظيره الدولي وبمشاركة أكثر من […]

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