الصحة: توصياتنا مستمرة بفرض الحظر الشامل

2020/07/05 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، اليوم الأحد، أن توجّه الصحة العامة بفرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا مستمر حتى الآن، فيما عدّ ارتفاع معدل الشفاء بكورونا، برهاناً على وجود رعاية جيدة في المستشفيات للمرضى.

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