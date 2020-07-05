وزير النقل: اتخذنا حزمة من الإصلاحات لتعزيز واقع عمل الخطوط الجوية العراقية

2020/07/05 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، عن حزمة من الإصلاحات والإجراءات الإدارية لتعزيز واقع عمل الخطوط الجوية العراقية فيما وجّه بصرف رواتب العقود.

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