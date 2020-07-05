رد تركي جديد “يرمي” بيان العراق الأخير في “قائمة المهملات”: هذا ماسنفعله!

2020/07/05 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ردت وزارة الخارجية التركية على الحكومة العراقية اليوم الاحد، مؤكدة أن تركيا ستدافع عن نفسها ضد أي نشاط تخريبي ينطلق من الأراضي العراقية.جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، رداً على بيانات رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية العراقيتين.وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية التركية: “سبق وأن […]

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