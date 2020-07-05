الأزمة الأخلاقية للرأسمالية في عصرنا - رضي السماك

2020/07/05 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك بدايةً يُجدر بأن نشير إلى أن الأخلاق لا تنفصل عن الأعراف والقيم الدينية والثقافية المميزة من مجتمع إلى آخر ؛ أو من اُمة وشعب إلى اُمة وشعب آخرين ، وهي تتطور وتتبدل من مرحلة تاريخية إلى اخرى تبعاً للتحولات التي يمر بها المجتمع المعني .



ومثلما هي تختلف من مجتمع أو شعب إلى مجتمع أو شعب آخرين ، فإنها - الأخلاق - تتباين طبقياً داخل المجتمع الواحد رغم السمات العامة الخُلقية المشتركة بين طبقاته ؛ وبهذا ......





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