لماذا نكتب ؟ - أحمد الخميسي

2020/07/05 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي نحن نتنفس من دون حاجة إلى الوعي بأهمية التنفس أو دوره.



نحن ببساطة نتنفس من دون التفكير في جدوى ذلك أو ضرورته أو منافعه.



لكن الكتابة تسأل صاحبها باستمرار عن دوافعه إلى الكتابة وتستفسر منه دوما: لماذا تكتب؟ وما الذي تجنيه من وراء ذلك؟ وهل لهذا كله فائدة أي فائدة؟ إنها ليست التنفس.



ومع أن السؤال قديم إلا أنه يمسك بخناق الكاتب من وقت لآخر.



ولنتفق بداية على أن معظم الأدباء لا يجنون ربحا يذكر من أعمالهم ......





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