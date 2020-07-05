سبب جديد “غير حكومي” وراء عدم إقرار موازنة 2020!

2020/07/05 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر النائب عامر الفائز، اليوم الاحد، إن اقرار موزانة 2020 امر “مستبعد”، فيما برر الامر بأن البرلمان دخل عطلته التشريعية التي تنتهي في شهر أيلول المقبل، في سبب جديد يضاف الى السبب الحكومي الذي أخر ارسال الموازنة.وقال الفائز في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إنه “يسبعد اقرار الموازنة التشغيلية للحكومة الاتحادية […]

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