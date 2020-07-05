محافظ واسط يوجه بإستئناف الدوام الرسمي بنسبة 50%

2020/07/05 | 22:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط وجه محافظ واسط، محمد المياحي، الاحد، باستئناف الدوام في تسع دوائر بنسبة 50%.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "محافظ واسط وجه باستئناف الدوام الرسمي في واسط بنسبة 50% للدوائر المذكورة أدناه واعتبارا من غدا الاثنين الموافق 2020/7/6:1ـ مديرية التسجيل العقاري الاولى2ـ مديرية التسجيل العقاري الثانية3ـ مديرية التسجيل العقاري في الصويرة4ـ مديرية ضريبة واسط5ـ دائرة تنفيذ الكوت6ـ قسم الحماية الاجتماعية7ـ دائرة تقاعد واسط8ـ دائرة عقارت الدولة في واسط9ـ مديرية التخطيط العمراني في واسط".

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