سكان الضفة ..كرامة المواطن أولية و ليست رفاهية !

2020/07/05 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي مراد-رام الله يراقب سكان الضفة الغربية هذه الأيام التطورات الجديدة في ما يخص خطة حكومة الاحتلال لضم مناطق جديدة من الضفة الغربية المحتلة الى جانب غور الاردن .و يسود قلق عام من إمكانية لجوء السلطة الفلسطينية الى التصعيد مع قوات الاحتلال لاسيما بعد اعلان ابو مازن وقف العمل بكل مخرجات اتفاق اوسلو الشهير […]

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