ضبط مخازن طحين مخالفة للشروط الصحية في سوق الشيوخ

2020/07/05 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن ضبط مخازن لمادة الطحين مخالفة للشروط الصحية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الاولية ، نفذت حملة رقابية مشتركة مع استخبارات سوق […]

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