2020/07/05 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، دفن 90 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: دفن 90 متوفياً بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: دفن 90 متوفياً بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).