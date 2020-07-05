2020/07/05 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، دفن 90 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: دفن 90 متوفياً بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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