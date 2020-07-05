أكثر من 150 مليار دينار تدخل الخزينة العراقية عبر المنافذ الحدودية

2020/07/05 | 23:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الاحد، تحقيق إيرادات مالية في المنافذ الاتحادية بأكثر من( 150) مليار دينار عراقي عن قيمة الإيرادات المستوفاة من الدوائر ( الجمركية والضريبية) لشهري أيار وحزيران لعام 2020.

وبينت الهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شهر أيار الماضي كانت الإيرادات المالية المستحصلة من الحركة التجارية (69,661,724,000) مليار دينار ، أما في شهر حزيران فكانت الإيرادات (80,830,981,545) مليار دينار عراقي".

ولفتت إلى أن "هنالك ارتفاعا في الخط البياني لإيرادات شهر حزيران عن شهر أيار بأكثر من (11) مليار دينار عراقي"، موضحة أن "هذا الفارق المتحقق جاء بالرغم من إغلاق المنافذ البرية أمام الحركة التجارية والمسافرين مع الجارتين إيران والكويت منذ منتصف ٱذار الماضي بسبب جائحة كورونا وكذلك صدور قرار تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية" .

وتابعت "تسعى هيأة المنافذ الحدودية وبالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للكمارك والدوائر العاملة في المنافذ الحدودية إلى تعظيم إيرادات الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف المالية الاستثنائية واتباعها خطط واستراتيجية علمية ومدروسة لتشديد إجراءاتها الصارمة في الرقابة والتدقيق والتحري الأمني على الإجراءات المتخذة لإنجاز المعاملات الكمركية وفق السياقات والضوابط القانونية والإدارية الصحيحة والمعتمدة .

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