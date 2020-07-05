2020/07/05 | 23:05 - المصدر: NRT عربية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية ترد على العراق بطريقتها : مستمرون ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية ترد على العراق بطريقتها : مستمرون ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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