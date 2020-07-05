2020/07/05 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تعلن مجموع ممارساتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تعلن مجموع ممارساتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تعلن مجموع ممارساتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).