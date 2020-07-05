للمرة الأولى .. حالات الشفاء تتجاوز الإصابات في ميسان

2020/07/05 | 23:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن تسجيلها إرتفاعاً بحالات الشفاء تفوق عدد الإصابات المسجلة وللمرة الأولى منذ الجائحة.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 100اصابة فيما سجلت 104 حالة شفاء ، فيما توفي 4 حالات.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة في إحياء (الزهراء ، الشهداء ، العامل، […]

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