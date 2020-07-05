الكعبي يبارك لشبكة الإعلام العراقي اختيار الإعلامي نبيل جاسم رئيسا لها

2020/07/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو مجلس النواب، خالد المفرجي، الأحد، 05 تموز، 2020،رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بشأن توزيع المناصب الأمنية، فيما دعا إلى مراعاة التوازن

بغداد اليوم- بغداد

أبدى نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الأحد 05 تموز 2020، اعتراضه على أية عودة محتملة لقوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها تعليقاً على اعلان البيشمركة الاتفاق مع بغداد على انشاء 4 مراكز تنسيق امني

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد 5 تموز 2020، عن ما وصفه بأنه ’’السبب الرئيس’’ الذي يقف وراء تأخير دفع رواتب موظفي الدولة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان " رئي

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