المنافذ الحدودية تعلن تحقيق إيرادات مالية بأكثر من 150 مليار دينار خلال ايار وحزيران الماضيين

2020/07/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن تحقيق ايرادات مالية بأكثر من ( 150) مليار دينار عراق...





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