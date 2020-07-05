ما وراء الحجاب؟ - محمد عبعوب

2020/07/05 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب كثيرا ما طرحت هذا السؤال "لماذا الحجاب؟" على عقلي كلما صادفنني متحجبات بأسمال سوداء وهن يمشين بخوف وحذر عبر الشارع العام، كأنهن يمشين في غابة تسودها وحوش كاسرة تتربص للفتكن بهن..في كتابها الذي يحمل نفس العنوان، و الصادرة طبعته العربية عن المركز الثقافي العربي بالمغرب عام 2005، تحاول الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي الايجابة على هذا السؤال، بتتبع أصوله، واسباب ظهوره، ومعانيه، وما يرمز له في وع ......





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