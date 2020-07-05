المنافذ تكشف عن قيمة ايراداتها لشهري ايار وحزيران

2020/07/05 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، مجمل الإيرادات المالية المتحققة في المنافذ الاتحادية باكثر من( 150) مليار دينار عراقي عن قيمة الإيرادات المستوفاة من الدوائر ( الكمركية والضريبية) لشهري آيار وحزيران لعام 2020.وبينت الهيأة في تفصيلها لمجمل الإيرادات ، بأن "شهر أيار الماضي كانت الإيرادات المالية المستحصلة من الحركة التجارية (69,661,724,000) مليار دينار ، أما في شهر حزيران فكانت الإيرادات (80,830,981,545) مليار دينار عراقي ، اذ هنالك ارتفاع في الخط البياني لايرادات شهر حزيران عن شهر أيار بأكثر من (11) مليار دينار عراقي، وهذا الفارق المتحقق جاء بالرغم من إغلاق المنافذ البرية أمام الحركة التجارية والمسافرين مع الجارتين إيران والكويت منذ منتصف ٱذار الماضي بسبب جائحة كورونا وكذلك صدور قرار تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية".

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