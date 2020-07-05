المالية النيابية : لا تأخير في توزيع رواتب الموظفين بعد اليوم

2020/07/05 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بانه لاتاخير في توزيع الرواتب على موظفي الدولة بعد اليوم.وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري ،ان” اسباب متعددة ساهمت مجتمعا في تاخير دفع رواتب موظفي الدولة العراقية ومتقاعديها خلال الايام الماضية رغم اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي وفر مرونة للحكومة في دفع الرواتب”.واضاف الجبوري،ان”تاخير تسديد رواتب شهر حزيران ستكون الاخيرة وبقية الاشهر سيجري تسديد الرواتب وصرفها ضمن التوقيتات الطبيعية دون اي تاخير مطمئنا الراي العام بان الدولة ملزمة بتسديد الرواتب لكل الموظفين ضمن التوقيتات الزمنية المعتمدة”.وكانت الحكومة تاخرت في تشديد وصرف رواتب شهر حزيران ما اثار قلق للراي العام رغم اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

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