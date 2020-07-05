خيارات الادارة الأمريكية لمعالجة تداعيات الأزمات المستفحلة في العراق

2020/07/05 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب يؤكد خبراء ساسة أمريكان ، ومن دول المنطقة،أن خيارات الادارة الامريكية تجاه الازمات المستفحلة في العراق، وتفاقم التهديدات التي تغذيها قيادات وشخصيات سياسية موالية لإيران، داخل الحكومة العراقية ، من أجل التصعيد مع الولايات المتحدة، يضع الاخيرة أمام خيارات صعبة، أبرزها أن البلد بحاجة فعلا الى “ستراتيجية مواجهة جديدة “، ينبغي وضع […]

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