كربلاء تقلص حظر التجوال

2020/07/05 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، الاحد، عن تقليص حظر التجوال في المحافظة.وقال المحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “قررنا تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة العاشرة مساء مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة”.واضاف ان “السماح للمطاعم وكافة المحال التجارية يرافقه متابعة حكومية لتطبيقها اجراءات السلامة وسيتم غلق المحال المخالفة”، مشبيرا الى ان “الاجراءات […]

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