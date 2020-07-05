الحشد الشعبي يعلن حصيلة جديدة لعدد المدفونين من المتوفين بفيروس كورونا

2020/07/05 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن دفن 90 متوفي بفيروس كورونا المستجد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير ، وقد بلغ عدد الجثث التي تم […]

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