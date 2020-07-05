“تيك توك” قد يخسر مليارات الدولارات

2020/07/05 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يواجه تطبيق “تيك توك”، خسائر فادحة بسبب مجموعة قراصنة “أنونيموس”، التي دعت المستخدمين إلى حذف التطبيق على الفور.وذكر تقرير على موقع “تايمز أوف إنديا”، أن التطبيق قد يواجه خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات دولار، بعد نشر القراصنة تغريدة على تويتر، حذرت جميع مستخدمي التطبيق الصيني، وطلبت منهم حذفه من هواتفهم حفاظا […]

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