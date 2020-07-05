اتحاد المواي تاي يعلن عن أسماء لاعبيه المشاركين في بطولة العالم

2020/07/05 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، عن موافقته الرسمية للمشاركة في بطولة العالم (الافتراضية) عبر الأنترنت للشباب والمتقدمين والتي ستقام منتصف أيلول المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ العراق وافق على المشاركة في بطولة العالم الافتراضية (عبر الأنترنيت) بعد تلقيه دعوى […]

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