2020/07/05 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري: أقمنا قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: أقمنا قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: أقمنا قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).