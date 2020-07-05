2020/07/05 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: توجهنا ثابت بشأن عودة الحظر الشامل.. اجتماع الإثنين سيحدد الموقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: توجهنا ثابت بشأن عودة الحظر الشامل.. اجتماع الإثنين سيحدد الموقف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: توجهنا ثابت بشأن عودة الحظر الشامل.. اجتماع الإثنين سيحدد الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).