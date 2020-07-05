2020/07/05 | 23:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة .. التخطيط تقترح ايقاف التعيين المركزي لخريجي طب الاسنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة .. التخطيط تقترح ايقاف التعيين المركزي لخريجي طب الاسنان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة .. التخطيط تقترح ايقاف التعيين المركزي لخريجي طب الاسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).