مصرف الثقة الدولي: توطين رواتب الدفاع والداخلية عزز الخدمات

2020/07/05 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مصرف الثقة الدولي الاسلامي عن آلية توسع بالخدمات التي يقدمها الى الجمهور، لاسيما بعد ان توسعت قاعدة توطين الرواتب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.وقال معارن المدير المفوض للمصرف وهبي الخفاف ان “قاعدة توطين الرواتب تنامت بانظمام المنظومة الامنية المتمثلة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، الامر الذي دفع المصرف الى مواكية الخدمات العالمية واعتمادها بشكل […]

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