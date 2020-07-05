قتلى بالعشرات ومفقودون في انزلاقات للتربة باليابان

2020/07/05 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬الوفيات‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬وانزلاقات‭ ‬التربة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليابان‭ ‬الأحد‭ ‬34‭ ‬قتيلاً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬مفقوداً‭.‬ وأكدت‭ ‬حكومة‭ ‬منطقة‭ ‬كوماموتو‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كيوشو‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬مصرع‭ ‬18‭ ‬شخصاً‭ ‬فيما‭ ‬هناك‭ ‬16‭ ‬آخرين‭ “‬في‭ ‬حالة‭ ‬توقف‭ […]

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