السليمانية تسابق الزمن لحل مشكلة انقطاع الماء الصالح للشرب

2020/07/05 | 23:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية باقليم كوردستان، هفال ابوبكر، اليوم الاحد، الشروع في اصلاح الأنبوب الرئيس الناقل لمياه الشرب وتوزيعه في المدينة، مبينا ان عودة القسم الاكبر من محطة الماء الى العمل بفضل جهود كوادر مديرية ماء السليمانية

وجاء في بيان للمحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، انه بالهمة العالية لمدير ومهندسي وفنيي ومنتسبي مديرية ماء السليمانية ومحطة ماء سرجنار تم فرز وايقاف الاقسام التي اصابها الضرر في المحطة.

واضاف انه تم الشروع اصلاح الانبوب الرئيس الناقل والموزع لماء السليمانية بشكل مؤقت من اجل الا يبقى المواطنون من دون ماء لمدة طويلة، مؤكدا انهم قاموا بتشغيل قسم مهم من المحطة وان مشكلة الماء ستحل يوم غد في الكثير من مناطق السليمانية.

وتابع انه بعد تخصيص ميزانية طارئة من قبل حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية بطلب من محافظ السليمانية، فان المساعي تبذل للاصلاح الكامل للكسر الحاصل في الانبوب وتشغيل المحطة والخطوط.

وتعرض الأنبوب المغذي لمیاە مدينة السلیمانیة في وقت سابق من اليوم الاحد الی کسر مفاجئ مما تسبب بقطع ماء الشرب‌ في المدينة.

واوضح المتحدث باسم دائرة الماء والمجاري في السليمانية امانج جلال في تصریح لوكالة شفق نیوز بان الأنبوب الذي یمد میاە الشرب للسلیمانیة قد انکسر قبل قلیل ولانعرف السبب وراء ذلك.

واضاف ان الفرق المختصة تعمل علی تصلحیە لکن المیاە قد دخلت في غرف الانابیب وهذا مما يشكل صعوبة اصلاحە بسرعة، مشيرا الى الحاجة لاسبوع كامل لتصليحه.

وتابع جلال ان الانبوب المغذي يقع في محطة سرجنار للمیاە، داعيا اهالي المدینة الى الحفاظ علی کمیة المیاە المتوفرة لديهم لحين اصلاح الانبوب.

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