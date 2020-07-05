2020/07/05 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

قررت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، منح منتسبي الوزارة كافة قدماً لمدة 6 أشهر.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.

وأضافت

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مدير دائرة صحة محافظة ذي قار حسين حمدان عبدالله الكنزاوي، اليوم الاحد، امراً اداريا يقضي بإدارته مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة.

وجاء في الوثيقة الصادرة من دائرة صحة ذي قار، بتاريخ اليوم، والتي تحمل توقيع مديرها حسين حمدان

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، 05 تموز، 2020، المباشره برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الصحة تقرر منح منتسبيها قدماً لمدة 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الصحة تقرر منح منتسبيها قدماً لمدة 6 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).